2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri final maçında Çekya'ya 21-25, 22-25, 25-21 ve 25-27'lik setlerle 3-1 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Filenin Efeleri bu mağlubiyetle birlikte, 2019 ve 2021'de namağlup şampiyonlukla tamamladığı CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.

Milliler, 28-31 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

SALON: Varazdin Şehir

HAKEMLER: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya)

TÜRKİYE: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Volkan Döne, Bedirhan Bülbül, Mert Matic)

ÇEKYA: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek (Monik, Srb, Sotola, Polak, Spulak)

SETLER: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27

SÜRE: 121 dakika (29, 29, 30, 33)

İSTANBUL, (DHA)



