A Milli Erkek Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir’i 3-0 (25-22, 25-23, 25-23) mağlup etti. Filenin Efeleri'nde Metin Toy 24 sayıyla en skorer isim olurken ona, Gökhan 12, Doğukan 10, İzzet 8, Burakhan 6 ve Aslan 1 sayıyla katkı sağladı.

Milliler, Akdeniz Oyunları’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 23.00’te Yunanistan ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.

SALON: Palais Sports Hammou Boutlelis

HAKEMLER: Edgar Serole (Botsvana), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

TÜRKİYE: İzzet, Burakhan, Metin, Doğukan, Gökhan, Aslan, Berkay (L) (Oğulcan, Mehmet)

CEZAYİR: Kerboua, Soualem, Oumessad, Ikken, Hosni, Bouyoucef, Achouri (L) (Ali Kerboua, Ould, Bourouba)

SETLER: 25-22, 25-23, 25-23

SÜRE: 1 saat 28 dakika