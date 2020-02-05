Filede Türk derbisi

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında iki Türk takımının mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak derbi saat 19.00’da başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, grupta 4 maçını da kazanarak 11 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe Opet ise 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yarınki maçta, Eczacıbaşı VitrA’nın son hafta öncesi liderliği garantileme, Fenerbahçe Opet’in de liderliği ele geçirme şansı bulunuyor. İki takım arasında bu sezon Avrupa’da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-2 kazandı.

İSTANBUL (AA) -