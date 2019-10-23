Filede kupa kapışması

Voleybolda bugün Spor Toto Erkekler Şampiyonluk Kupası’nda Türk sporunun iki devi karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta, Ankara’da saat 19.00’da kozlarını paylaşacak.

Dün maçın oynanacağı TVF Başkent Voleybol Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında iki takımın başantrenörleri ile kaptanlar kupayla poz verdi.

Geçtiğimiz sezon ligi ve Kupa Voley’i kazanan Sarı- Lacivertliler’de başantrenör Sordyl, “Yeni sezon başlıyor. Final için heyecanlı ve mutluyuz” dedi. Kupa Voley’de final oynayan Cim Bom’da ise başantrenör Nedim Özbey, “Centilmence geçen bir maç olsun. Kupayı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.