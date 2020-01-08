Filede hedef play-off

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - VOLEYBOY Kadınlar 1. Ligi'nde son 7 maçından 6'sını kazanan Berlin Döner Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Kuzeyboru maçında galibiyeti hedefliyor. Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, "Ligi ilk 4'te de tamamlayıp play-off oynamak istiyoruz" dedi.

Berlin Döner Antalyaspor, Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde 12'nci haftayı 7'nci sırada tamamladı. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanarak yükselişe geçen Antalya temsilcisi, cumartesi Aksaray deplasmanında lider Kuzeyboru ile karşılaşak. Berlin Döner Antalyaspor, maçı kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, "13'üncü hafta maçında lig lideriyle oynayacağız. Gençlerden oluşan kadromuzla lige başladık. İlk 5 hafta arka arkaya mağlubiyetler aldık. Lig başında 3 oyuncu arka arkaya sakatlandı. Biri sezonu kapattı, diğerleri ise antrenmanlara başladı. Takımda aksayan noktalara teknik rapor doğrultusunda oyuncular aldık. Bu hafta Sultanlar Ligi'ne çıkma iddiası olan Kuzeyboru ile oynuyoruz. Kazanmak için her şeyi ile oynayan bir takımımız var. Elimizden geleni yapacağız. Hedef, sezon başında ligi ortalarda bitirmekti ama takım kendine hedef koydu. Ligi ilk 4'te tamamlayıp play-off oynamak istiyoruz" diye konuştu.

Altyapıya önem verdiklerini vurgulayan Özel, "Geçen hafta genç takım Antalya şampiyonu oldu. Yıldız, küçük, midi ve mini takımlarımızda çok ciddi bir çalışma var. Yaklaşık 110 sporcumuz hafta içi 3-4 yerel lig maçında rakipleriyle oynuyor. A takım kadar altyapıya da önem veriyoruz" dedi.

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