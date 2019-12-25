Filede anlamlı maçta bir araya geldiler

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Okul Sporları Etkinlikleri kapsamında düzenlendiği Özel Çocuklar Voleybol Şenliği’nde, Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı sporcuları, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri ile özel çocuklar, özel bir maça imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen ‘Özel Çocuklar Voleybol Şenliği’, 5 ilçe ve 6 özel eğitim kurumundan 75 öğrencinin katılımı ile başladı. BTSO Eğitim Vadisi Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Efeler Ligi’nde mücadele eden sporcuları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

SPORLA DOLU GÜNLER

Salona öğrencilerin alkış yağmuru arasında giren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada da tüm öğrencilere sporla dolu günler diledi. Teknoloji çağının birçok faydalar sunarken, özellikle gençlerde hareket etmeme ve sosyalleşmekten uzaklaşma gibi sorunlara yol açtığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Tüm bu olumsuzluklara karşı spor önemli bir çözüm. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak 21 spor branşımızda da amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi en az bir spor dalı ile buluşturmak, onları sporla iç içe sağlıklı bir geleceğe hazırlamak. Bursa’mızda 600 bin civarında ilk, orta ve lise öğrencisi var. Biz okul sporları ile 300 bin öğrencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu etkinliğimiz de bizim en özel organizasyonlarımızdan biri. Spor dostluk ve kardeşlik için önemli bir araç. Ben bu organizasyonun gelişmesi için katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize de sporla dolu günler diliyorum” dedi.

KAZANAN DOSTLUK OLSUN

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de pek çok alandaki işbirlikleri gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi ile 5 yıldır okul sporları etkinliklerini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Etkinliklere katılan öğrenci sayısının her yıl daha da arttığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu yıl 300 binden fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikler kapsamında özel sporcularımız için de 5 branşta etkinlikler yapıyoruz. Güzel bir etkinlik olmasını ve kazananın dostluk ve kardeşlik olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi Müdürü Osman Büyükkal da Türkiye’deki 74 spor lisesinden 2’sinin Bursa’da olduğunu, bunun da spor kenti Bursa için çok önemli olduğunu hatırlattı. Konuşmaların ardından da etkinlikler çok özel bir karşılaşma ile start aldı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Efeler Ligi’nde mücadele eden sporcuları ile Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, özel çocuklarla karma takım oluşturup, karşılıklı voleybol maçı yaptı.

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