Fildişi Sahili, kupa öncesi greve gidiyor

2019 Dünya Kupası’na Afrika kıtasından katılan ekibi Fildişi Sahili, önemli organizasyon öncesi maddi kriz yaşıyor. Takım, federasyonun daha önce sözünü verdiği primleri yatırmaması üzerine grev yapma kararı aldı.

Takım kaptanı Guy Landry Edi yaptığı açıklamada; “Hazırlık kampı başladığından beri, yaklaşık bir aydır, hiçbir şey göremedik. Bize primlerin en azından yarısının verileceği söylenmişti. Federasyon yöneticisi yanımıza gelmesine rağmen bir şey değişmedi. Talebimiz tüm primlerin yatırılması” diye konuştu.