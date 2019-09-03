Bodrum'da yaşanan tekne hırsızlıklarının son mağduru Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oldu. Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce Fikret Orman'ın teknesini çaldı.

La Paradiso isimli tekne Jandarma ekiplerince Yunan adasında bulundu. Jandarmanın soruşturması sonucu, insan kaçakçılarının tekneyi çaldığı, Yunan adasına göçmen götürdüğü ve sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtıkları ortaya çıktı. Orman, Bodrum'a getirilen teknesini teslim aldı.

Fikret Orman'ın teknesinin bu yaz çete tarafından çalınan onuncu tekne olduğu öğrenildi.

(Sabah)