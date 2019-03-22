Siyah-Beyazlı kulübün patronu Fikret Orman, teknik direktör konusunu seçim sonrasına bırakacağını söylemiş ancak “Guti’ye bir şans vermemiz gerekiyor” demişti.

Orman, milli ara sonrası Şenol Güneş ile görüşüp, yardımcısı Guti’ye daha fazla sorumluluk yüklemesini isteyecek. Başkan’ın, Mayıs ayındaki kongreyi kazanması halinde de ilk olarak İspanyol hoca ile masaya oturacağı belirtildi.

Yerli konusunda ise gündemde adı geçen teknik direktörler; Abdullah Avcı, Sergan Yalçın ve Tayfun Korkut.

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