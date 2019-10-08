Son dakika haberi: Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'dan flaş bir karar geldi.
Beinsports'un haberine göre Orman yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek.
Orman, Vodafone Park'ta 1-1 biten Başakşehir maçının ardından başkanlığı bırakmayı düşündüğünü belirtmiş ve 4-1 mağlup olunan Trabzonspor deplasmanına da gitmemişti.
Başkan Orman'ın yarınki basın toplantısında başkan adaylığını açıklama ihtimalinin olduğu belirtiliyor.
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Fikret Orman'ın düzenleyeceği toplantıda, basketbol takımının sponsorluk anlaşması ile alakalı bilgiler de vermesi bekleniyor.