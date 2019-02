Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile iş birliğine gitti. Dorak Tour, Beşiktaş ile yaptığı 3 yıllık anlaşma ile Uzakdoğu ülkelerinde siyah-beyazlı kulübün tanıtımını yapacak ve İstanbul’a gelen turistlere Beşiktaş Stadı’nı gezdirecek.

Beşiktaş, uluslararası tur şirketlerinden Dorak Tour ile işbirliğine gitti. Vodafone Park'ta yapılan imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü katıldı. Basın toplantısında konuşan Başkan Fikret Orman, “Türkiye’nin en büyük tur şirketlerinden biri olan Dorak Tour ile iş birliği yapma kararı aldık. Dorak tur sadece bir bölge ve ülkede değil Beşiktaş’ımızı tüm dünyaya tanıtacak. Bu stadın inşası yapıldığında bütün otobüslerin girebileceği bir alan yapmak istedik. Dolmabahçe’ye gelen tüm tur şirketleri otobüslerini yollara park ederdi. Ben de öyle bir stat yapalım ki Dolmabahçe’ye gelenler otobüslerini buraya çeksin ve stadımızı, müzemizi gezsin istemiştim. Nasip bugüneymiş. Nasip en kuvvetli şirketle bunu yapmakmış. Bize gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Kalplere dokunmak en büyük hedefimiz”

Beşiktaş’ı tüm dünyaya tanıtacaklarını belirten Orman, “Dorak Tour, turistlerin Beşiktaş’a aktif tanıtımını yapacak. Özellikle Uzakdoğu pazarında çok kuvvetli bir grup. Dünya çapında Beşiktaş’ı tanıtacağız ve Asya ülkelerinde Dorak tur ofislerinin olması globalleşme stratejimizi destekleyecek. 1,5 milyon turiste dünyanın her yerinde Beşiktaş’ımızın tanıtım reklamlarımızı göstereceğiz. Biz kalplerin içinde olmak istiyoruz. Orada yapacağımız sinerji büyük fayda sağlayacak. Türkiye’nin en önemli markalarından Beşiktaş ile Dorak Tour’un yapacağı faaliyetler, stadımızın tanıtımı, müzemizin tanıtımı, memleketimize büyük fayda getirecek. 100 milyon taraftara ulaşma hedefimizde bizim için önemli partnerlerden biri olan bu şirketimizle sözleşme yaptığımız için mutluyuz. Beşiktaş’ın marka değerinin yüksek olması önemli. Biz kalplere dokunmak istiyoruz. Barcelona maçlarına baktığımızda tribünlerin yarısı turist. Bu neden Türkiye’de olmasın? Bunu arttırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Uzakdoğu’ya Beşiktaş’ı tanıtacağız”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü ise, “Beşiktaş ile olan anlaşmamız bize ayrı bir heyecan ve mutluluk veriyor. 40 yıldır turizm sektöründe uğraş veriyoruz. Bugün bir ilke imza atıyor ve turizm ile sporu buluşturuyoruz. Beşiktaş’ı tanıtmak bizim için ayrı bir mutluluk. Başkanımızın yetkisiyle bugünden itibaren Beşiktaş’la her ülkede her bölgede her mahallede hem kalplere hem gönüllere dokunacağız. Yarından itibaren sosyal medya ve basında, Uzakdoğu’da Beşiktaş’ı tanıtacağız. Başkanımızın yakında bir Malezya ziyareti varmış. İnşallah orada da başkanımızla birlikte olacağız ve Beşiktaş’ı tanıtacağız” dedi.

“Her turiste en az bir forma aldıracağız”

İstanbul turlarına Beşiktaş stadı gezilerini koyacaklarını belirten Körükçü, “Geçen sene 300 bin misafir ağırladık. Hedefimiz 2019’da 500 bin misafiri getirmek. Uzakdoğu’dan gelen her misafiri stadımıza getirip, gezdireceğiz ve asıl hedefimiz her misafire bir forma sattırmak. 600-700 bin forma hedefine ulaşmak istiyoruz. İnandık, Beşiktaş’ı çok seviyoruz. Böyle değerli bir başkanla birlikte tarihi bir imza atma mutluluğunu yaşıyoruz. Tur programı içinde Beşiktaş stadının ziyaretlerini yazdıracağız. Beşiktaş Turu altında programlar yapacağız. Yurt içinde de Kapadokya’da balon firmamız var. 1 ay içinde Beşiktaş balonu yaptırıyoruz ve Kapadokya’da ‘Kartallar Yüksek Uçar’ diyeceğiz. Misafirlerimizi bu balona ekstra bir ücret ile bindirip, kulübe bir getiri sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Gönlümüzde Japonya kampı yatıyor”

Körükçü, Beşiktaş’ın Japonya’da bir kamp yapmasını isteklerini belirterek, “Gönlümüzde Japonya’da Kagawa ile bir yaz kampı yapmak, bir turnuva yapmak var. Başkan ve yönetim ne derse biz yapmaya hazırız” dedi. Başkan Orman ise, “Bu sene uzak doğu turumuz var. Buradan giderken Beşiktaşlı taraftarları götüreceğimiz bir organizasyon yapmak isteriz. Hoş olur” ifadelerini kulandı.

Beşiktaş Başkanı Orman, Dorak Holding Kurulu Başkanına şaka ile karışık Kagawa’nın bonservisi için yardım beklediklerini söylerken, Körükçü, “Japonlar severse para almaz. Biz üzerimize ne düşerse yaparız” yorumunu yaptı.

TFF ile ilgili düşüncem yok

Beşiktaş'ın muhalefet çetesi benden kurtulmak için beni göndermediği yer kalmadı. Burada kulübümde hizmet etmekten gurur duyuyorum. TFF ile ilgili düşüncem yok. Ben şuanda Beşiktaş Kulübü Kulüp Başkanıyım. Ben aday değilim. Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonu bitiyor. Mayıs ayında kongremiz var. Şenol ağabey ile oturur konuşuruz. Kalmak istiyorsa sözleşme yaparız. Şenol Güneş , Milli Takıma dönmek isteyebilir. Ona da saygı duyarım. Biz sezon sonuna kadar hocamız ile çalışacağız.

Yusuf Namoğlu'na hizmetleri için teşekkür ederim

Yusuf ağabeye camia olarak destek olmaya çalıştık. Hep pozitif hareket etme gayretinde olduk. Çok gayretli çalışkan. İyi hizmetler yaptı. Yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Sabri hocayı da çok severiz. Ekibinde Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat gibi önemli isimler var. Niyetlerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Hemen gelir gelmez MHK'yı sürece sokmamamız lazım. Önümüzdeki sezondan itibaren ciddi faaliyet yapacaklarını düşünüyorum. Allah utandırmasın.

Derbi Kagawa için çok önemli

Beşiktaş futbol takımı iyi oyunculardan kurulu olmalı. Biz Japonya'dan oyuncu almak için oyuncu almayız. Kagawa'da iyi oyuncu. Bu hafta ki derbi onun için çok önemli. Kendini gösterebilir. Onun da mutlu olacağı, Beşiktaş taraftarının mutlu olacağı bir sezon diliyorum. Şekilsel yapılan şeyler bir süre sonra gider. Mesele ciddi işler yapmaktır. Ciddi ilgilendiğimiz futbolcular var.