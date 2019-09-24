Fikret Orman tekrar aday olabilir mi?

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Fikret Orman depremi yaşanırken, yeni dönem için de sorular peşpeşe geliyor. Herkes, sürecin nasıl işleyeceğini merak ederken, henüz Fikret Orman dönemini kapatmayanlar da var. Beşiktaş'ın patronu her ne kadar, "Dönemimi tamamladığımı düşünüyorum" diyerek sitem dolu bir açıklamayla olağanüstü kongre kararı alacağını duyursa da küçük bir ihtimal dahilinde yeniden başkan olabileceğine inananlar var.

Bu tezi savunanlara göre, Orman divan kuruluna yapacağı başvuru sonrası olağanüstü kongre kararı aldırabilir. Bu süreçte divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk kulübün patronluğunu yapar. Sonrasında yeni adaylar çıksa da çıkmasa da Fikret Orman olağanüstü genel kurulda aday olabilir. Zira, Orman henüz 3. dönemini tamamlamış değil. Tüzük gereği bir isim sadece 3 dönem başkanlık yapıyor. Ancak Orman 3. dönemini tamamlamadığı için yeniden başkan adayı olabilir ve seçilebilir.

Bu senaryo hayata geçerse, bir sonraki doğal seçim süreci olan 2012 mayısına kadar Fikret Orman Beşiktaş başkanı sıfatıyla görevine devam edebilir.

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