Fikret Orman net konuştu: Aday olmayacağımı söyledim

Olağanüstü seçim kararı alan ve Beşiktaş başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Orman bir kez daha kararının arkasında olduğunu açıkladı.

10 Ekim 2019, Perşembe 06:01
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Fikret Orman net konuştu: Aday olmayacağımı söyledim

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Vodafone Park’ta Özersoylar Grubu ile yapılan iş birliğinin tanıtımı toplantısında açıklamalarda bulundu.

Orman, Siyah-Beyazlı kulübün 20 Ekim’de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kuruluyla ilgili, “Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok. Kongre kararı aldım. Sonuçta kongreye kadar kulübü yönetiyoruz. Aday olmayacağımı söyledim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim” ifadelerini kullandı.

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