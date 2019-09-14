Fikret Orman: Kum saati tersine çalışıyor!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Adana’da bölgesel dernekler toplantısına katıldı. Orman, dün kentteki bir otelde Adana Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen toplantıda yaptığı konuşmada, kulüp gündemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Milli takım maç aralarında, bundan sonra Beşiktaş’ın gitmesi gerektiği yerlerde daha çok maçlar yapacaklarını belirten Orman, “İlk olarak da Adana ile başlıyoruz. Burada çok taraftarımız, çok dostumuz var. İnşallah Adanaspor ve Adana Demirspor’dan bir tanesi Süper Lig’e çıkar da bizim buraya gelmemiz için de vesile olur” diye konuştu.

Bu haberi de okudular Gökhan Gönül'den sürpriz anlaşma!

‘Bir daha seçime girmeyeceğim’

Başkanlıkta son dönemini geçirdiğini ifade eden Fikret Orman, “Yavaş yavaş kum saati tersine doğru çalışıyor. 2,5 senelik görev süremiz kaldı. Ondan sonra da yeni bir başkanla Beşiktaş hayatına devam edecek. Bu süreç içerisinde bizler olabildiğince bütün gücümüzle Beşiktaş’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben Beşiktaş açısından bir siyasi değilim. Bir daha seçime girmeyeceğim. Seçime girmeyeceğimiz için de bizim tek amacımız Beşiktaş’a hizmet. Beşiktaş taraftarından da beklediğimiz, Beşiktaş siyasetini bir tarafa bırakıp hep beraber bu büyük camiayı nice başarılara koşturabilmek” dedi.

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ta Jeremain Lens neden kadroya alınmadı? Ortaya çıktı...

‘Yeni bir düzene geçtik’

“Lig başında da söyledim, ‘Zor bir sezon başlayacak’ diye. Çünkü yaklaşık 10 senedir oynamış olduğumuz bir oyun düzeni var. Ondan, Abdullah hocamızla beraber yeni bir oyun düzenine geçtik. Her gün üstüne koyarak gidiyoruz. Transferlerin de yavaş yavaş takıma intibak etmesi, sakatların da dönmesi, artık Atiba da döndü, bir tek Burak Yılmaz kaldı. Burak da önümüzdeki hafta takımdaki yerini alacak.”

‘Önemli işler yapacaklar’

“Abdullah hoca ve ekibine çok inanıyorum. Bu sene, Allah büyük sakatlıklar vermediği sürece, camia bütünlüğümüzü sağladığımız sürece şampiyon olacağımıza gerçekten çok inanıyorum. Sizler de inanın, dünyanın en güzel stadında oynuyoruz, dünyanın en güzel kamp tesislerini oluşturduk. Tesislerimizle, imkanlarımızla, marka değerimizle çok müthiş bir kulübüz. Yapmamız gereken şey, günlük sonuçlar değil, hayat uzun bir maratondur, bazı maçlar istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Benim inancım şudur, Abdullah hoca ve talebeleri bu sene çok önemli işler yapacaklar.”

Bu haberi de okudular Gazişehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

‘Hedefi olan bir takım’

“Bu sene yaklaşık 20 milyon Euro’nun üzerinde bütçe daralması yaşadık. Ama 7 de transfer yaptık. Takımın yaş ortalamasını 4 yaş gençleştirdik. Dünyanın her tarafında bir ekonomik kriz var. Bu krizden olabildiğince kulübümüzü etkilenmeden çıkarmamız için daralmamız lazımdı. Hedefini kaybetmiş, sadece maddi imkanları için burada bulunan oyunculardansa hedefi olan, ruhu olan bir takıma tekrar dönmemiz lazımdı. Bunun da bu sene ilk adımlarını attık.”

‘Kendi çizgimizde mücadele edeceğiz’

“Abdullah hoca ile beraber, 1-2 sene içerisinde futbol A takımı içerisinde en az 4-5 kişi, altyapıdan gelmiş olacak. 7,5 senedir, her saniyemi Beşiktaş’a harcıyorum. İnşallah da elimizden geldiği kadar sizleri mutlu etmeye çalışacağız. Tabii ki şampiyonluklar önemli, maçları kazanmak önemli. Bizim yaptığımız işin en önemli finali topun çizgiyi geçmesidir. Ama o top ’Çizgiyi ne olursa olsun da geçsin’ bizim camiamızın işi değildir. Onlar başka camiaların işi olabilir. Biz ’Hakkı’nla oyna Şeref’inle kazan, Şeref’inle oyna Hakkı’nla kazan’ kültüründen gelmiş bir camiayız. Biz elimizden geldiği kadar kendi çizgimizde, kendi doğrularımızla mücadele edeceğiz.”

Bu haberi de okudular Mohamed Elneny Beşiktaş tercihinin sebebini açıkladı