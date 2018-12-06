Son dakika Fikret Orman: Kulüpler Birliği bildirinin arkasında

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Orman, birliğin Galatasaray ve hakemlerle ilgili yapılan bildirinin arkasında olduğunu söyledi.

Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar...

"Kulüpler birlik içindedir. Amacımız kimseyi karşımıza almak değil, yapılan yanlışı düzeltmektir. Kulüpler Birliği olarak yaptığımız en büyük yanlış, bildiriden önce Mustafa Cengiz'e haber vermememizdir. Galatasaray'ın katılmaması büyütülecek bir olay değil. Bir sonrakine katılırlar. Kulüpler, bildirinin oy birliği ile arkasındadır."

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak yapmış olduğumuz en büyük hata veya yanlış, Sayın Mustafa Cengiz’e bunu intikal ettirmememizdir. O gün benim yurt dışında bir toplantım vardı. Aramızda bir iletişim kopukluğu oldu. Galatasaray Kulübü de bizim çok değer verdiğimiz, Kulüpler Birliği Vakfının bir üyesi. Onların da bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Bizim niyetimiz sarihtir."

"Toplantılarda bir imza olur. Toplantı olmadan yapılanlar, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülen işlerdir. Biz oy birliğiyle seçilmiş bir yönetimiz. Hiçbir kulüp başkanından imza istemedik. Biz, ’17 kulüp bu metnin üzerinde mutabıktır’

"Mustafa Cengiz, çok saygı duyduğum biri. Kendisini çok severim. Görünce konuşurum. Galatasaraylı yöneticileri de görüyorum. Onlar bizim ailemiz. Rekabetimiz sahada."

"VAR, doğru bir sistem. Fakat sistemi yöneten insanlar hata yapabiliyor. Teknoloji hata yapmaz. Araba dururken kaza yapmaz. Onu kullanan kaza yapıyor. VAR, hata yapma seviyesini aşağıya çeken bir sistem. Gayet de güzel gidiyor. VAR sisteminin arkasındayım."

"Gündemimizde, taraftar sayısının artırılması ile ilgili yaptırmış olduğumuz kamuoyu araştırması vardı. Onları tartıştık. Finansal fair play ile ilgili kulüplerin yapması gerekenleri tartıştık."

Bu arada Galatasaray Kulübü bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısına katılmadı.