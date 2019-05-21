Fikret Orman kafaları karıştırdı! Ryan Babel...

Beşiktaş’tan devre arasında Fulham’a kiralık giden ve yeni sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edilen Ryan Babel konusunda Fikret Orman’dan flaş bir hareket geldi. Fulham lige veda ettikten Ryan Babel takımdan ayrıldığını açıklamış ve yeni kulübünün çok yakında belli olacağını söylemişti.

Sezon başında da transfer olmak isteyen Babel'i Beşiktaş yönetimi ikna edememiş ve Fulham'a göndermişti. Bu transferin ardından konuşan yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sezon sonunda her şeyin olabileceğini söylemişti.

Beşiktaş Fikret Orman, sabaha karşı resmi İnstagram hesabından Ryan Babel'i takip etmeye başladı ve kafaları karıştırdı.