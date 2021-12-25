Fikret Orman: İnsanların kongrede bize sahip çıkmaması üzdü

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, basın toplantısı düzenledi. Fikret Orman, bugün gerçekleştirilen 2019 yılındaki 3 döneme ait olan mali kongrede, kendisi hakkında verilen ve kabul edilen "Kesin ihraç talebi'" ve açıklanan raporlar ile ilgili konuştu.

Fikret Orman, "Ben aslında bugün kongreye katılacaktım. Ama dün akşam 7'den sonra bu rapor ortaya çıkınca ve algı oyunları başlayınca katılmama kararı aldım. İbra olup olmamak çok önemli değil. Netice itibariyle ortada bir rapor var. Bu raporla alakalı yargı artık adım atacak. Bugüne kadar dedikodular vardı. Bu raporu kulübe daha evvel geldiğini biliyorum. Bu yönetim bazı kişileri ilgilendiren konular olduğunu ve raporun içinden bazı çıkan şeyler olduğunu da biliyorum" dedi.

Orman ayrıca, "Beşiktaş'ın o inanılmaz başarılarına hep beraber imza attık, stat, tesisler, marka değerimizin yukarı çıkması. Birçok şey yaptık. Bunu Allah da biliyor Beşiktaşlılar da biliyor. Mutlulukları hep beraber yaşadığımız insanların kongrede bize sahip çıkmaması üzdü. Canları sağ olsun" dedi.



