Fikret Orman: Hayırlı olsun

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olağanüstü seçimli genel kurulun Siyah-Beyazlı camiaya yakışır şekilde olması temennisinde bulundu. Beşiktaş Dergisi’nin Ekim ayı sayısında yer alan yazısında Fikret Orman, kulübün gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Daha önce yaptığı açıklamada, mevcudiyetinin Beşiktaş’a zarar verdiğini gerekçe göstererek Siyah- Beyazlı kulüpteki sürecini tamamladığını belirten Orman, “7,5 yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim. Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaşımız’a yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Fikret Orman’ın, 20 Ekim’de yapılacak seçimde aday olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Adaylar netleşiyor

Siyah-Beyazlılar, 20 Ekim tarihinde olağanüstü genel kurula gidecek. Başkanlık yarışı öncesinde adaylar da yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Son seçimde Başkan Fikret Orman’la yarışan Hürser Tekinoktay, tekrar adaylığını koydu. Mevcut yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı da seçim yarışındaki bir diğer isim... Beşiktaş camiasında aday olması yönünde büyük baskı kurulan Ahmet Nur Çebi’nin de bu hafta içerisinde resmen bu talebe karşılık vermesi bekleniyor. Ek olarak İsmail Ünal ve Ali Gültiken de aday olması beklenen diğer isimler...