Ekonomik sıkıntı çeken Beşiktaş, 2. FEDA dönemini resmen başlatmak için gün sayıyor. Şampiyonluk yarışından düşmemek için düşük maaşlı futbolculara bonservis ödeyerek kaliteli bir takım kurmak için çaba harcayan ve bunda da başarılı olan Siyah-Beyazlı yönetim, ilk feda döneminde olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi planlıyor. Samet Aybaba döneminde feda dönemi başlatılmış ve bazı oyuncuların maaşında indirime gidilerek ekonomik rahatlama sağlanmıştı.

BARAJ 2 MİLYON EURO

Yönetim, gelecek sezon mukavelesi sona erecek olan ve takımda kalmayı arzu edecek oyuncularla, hali hazırda 2 milyon euronun üzerinde alan futbolculara aldıklarından daha düşük kontratlar önerecek. Bunu kabul eden oyuncuların sözleşmeleri uzatılacak. Bu isimlerden ilk olarak Quaresma kadro dışı bırakıldı. Listedeki en sorunlu isimlerden birisi ise Lens… Bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Hollandalı futbolcudan indirim istenecek.

ARDA VE ALPER’İ ÖRNEK ALIN

Beşiktaş yönetiminin oyunculardan yeniden Feda istemesindeki en önemli etkenlerinden biri de Başakşehirli Arda Turan ve Fenerbahçeli Alper Potuk’un maaşlarında yaptıkları indirimler. Arda, 4 milyon euro olan yıllık maaşını 2 milyona indirmeyi kabul etti. Alper Potuk ise 3 yıllık garanti sözleşmesi varken maaşında yüzde 40 indirime gitti. Siyah-Beyazlı yönetimin de oyuncularla yapacağı görüşmelerde iki futbolcuyu örnek olarak göstereceği öğrenildi.

Kaynak: Güneş

Bu haberi de okudular Beşiktaş'ın transfer hesapları tutmadı