Fikret Orman: Bu seçimin kazananı Beşiktaş’tır

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman, kazananın Beşiktaş olduğunu söyledi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongreye katılan 4 bin 899 üye 20 sandıkta oy kullandı. Hürser Tekinoktay ile yarışan Orman, geçerli oyların 2 bin 882’sini alırken, Hürser Tekinoktay bin 617 oy aldı.

Seçim ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan Orman, "Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Demokratik bir seçim oldu. Herkes hür iradesini kullandı. Bu seçimin kazananı kaybedeni olmaz. Bu seçimin kazananı Beşiktaş’tır. Fikirler çatışır ama hepimiz Beşiktaş için uğraşıyoruz." diye konuştu.

"Yeni dönemde daha radikal olacağız"

Tüzük gereği son başkanlık dönemini yapacağını dile getiren Orman, şunları kaydetti:

"Bu benim son seçimimdi. Bundan sonraki süreçte 2022 senesinde Beşiktaş’ı yeni bir başkan yönetecek. Hep beraber Beşiktaş için mücadele edeceğimiz 3 yıl temenni ediyorum. Beşiktaş’ın mutluluğu ile mutlu olmamız lazım. Bunu bir zafer olarak değerlendirmeyin, kazanan Beşiktaş’tır. 2012’de geldiğimizden daha hırslı, şevkli şekilde hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde daha radikal olacağız. Bütçede daralmalar yapacağız, masrafları kısacağız. Beşiktaş için yeni bir sayfa açılıyor. Bu futbol takımı için de geçerli. Yeni hocayla yeni umutlarla yeni sezona gireceğiz. İsrafı kıstık daha da kısacağız. Beşiktaş’ı en iyi şekilde idare etmeye çalışacağız."