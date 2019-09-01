Fikret Orman: 'Beşiktaş, Türk ve dünya sporuna katkısını sürdürecek'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park’ın UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Beşiktaş’ımız, yatırımları, tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği diğer projeleriyle sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir." dedi.

Orman, kulüp dergisinin Eylül ayı sayısına yaptığı açıklamada, açıldığı günden bu yana siyah-beyazlı futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park’ta birçok önemli organizasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Vodafone Park’ta son olarak İngiliz temsilcileri Liverpool ve Chelsea arasında yapılan UEFA Süper Kupa maçının oynandığını hatırlatan Fikret Orman, "Vodafone Park, bu defa yine küresel arenada son derece önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ve Liverpool’un kıyasıya mücadelesini, gururla ve mutlulukla izledik. Beşiktaş’ımız, yatırımları, tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği diğer projeleriyle sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

"Yurtsever nesiller yetiştirmenin ilk adımlarını atıyoruz"

Siyah-beyazlı kulübün çalışma ve ilgi alanlarının sadece sporla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ve Kabataş camialarının geleneklerinden aldığı değerler ile kurulan BJK-Kabataş Vakfı Okulları, bu eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluşuyor. Anaokulundan üniversiteye bir okullaşma hareketinin ilk ateşi olan Çamlıca Kampüsü’nde çağdaş eğitime; bilim, sanat, kültür ve sporla sahip çıkarak, yurtsever nesiller yetiştirmenin ilk adımını atıyoruz. BJK-Kabataş Vakfı Okulu öğrencileri başta olmak üzere, bu ay okulları açılan tüm yavrularımızın zihinleri açık, yarınları aydınlık olsun. Tribünlerde görmekten büyük memnuniyet duyduğum tüm ’Yavru Kartal’larımıza yeni eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyor, onlara miras bırakacağımız geleceğin güçlü Beşiktaş’ını kurma yolunda gösterdiğiniz desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum."

Fikret Orman, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi ilk kez temsil eden ve grup maçlarını 1 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nı da tebrik etti.

AA