Fikret Orman açıkladı! Cenk Tosun, Fabri, Quaresma...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündemde yer alan konularla ilgili olarak beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:

"Abdullah hoca bizden bir şey talep etmedi. Ben ne futbolcularla, ne teknik direktörlerle parasal konuları konuşmam. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Tazminat maddesi yok bildiğim kadarıyla. Galiba yıllık 12 milyon TL alacak."

"Talisca'lar, Cenk Tosun'lar, Pepe'ler, Babel'ler varken ligi 4. sırada bitirdik. Bütçelerimizi aşağıya çekmemiz lazım. Bu hayatın ve Türkiye'nin gerçeği. Her tarafta mali sıkıntılarımız var. İşlerimizde, fabrikalarımızda sıkıntılarımız var. Kulüpler de benzer."

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'Görüştüğümüz tek oyuncu yok'

"Göksel Gümüşdağ bizim çok yakın dostumuzdur, iyi ilişkilerimizin olduğu bir kişiliktir. Abdullah hoca ile 5 yıllık kontratları varken sözleşmelerini feshettiler. Şu anda samimiyetle söylüyorum, onlarla görüştüğümüz tek oyuncu yok."

Quaresma açıklaması

"Quaresma konusunda benim bildiğim, bilmediğim bir gerçek yok. Kamuoyunun önünde bir camia burası. Gazeteciler bizden daha hızlı öğreniyor bazı şeyleri bazen. Şeffaf bir kurum burası. Quaresma ilk geldiğinde 2.5 sene oynadı sanırım, 4 sene de oynadı. 6.5 senedir bizde. Bu ilişkiler duygusal ilişkiler değillerdir. Profesyonel ilişkiler. Ricardo'nun 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu duygusal bir iş değil ama Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerdeki haberlere duygusal tepki veriyor. Bizim sakladığımız bir şey yok."

"Gelir, konuşuruz. Ayrılmak istiyorsa ayrılır. Oyuncunun menfaati önemli ama takımımızın menfaati çok daha önemli. Burada birisi %100 yalan bir haber yapmıştır, o da ona intikal etmiştir. Ricardo'nun tepkisi biraz laz tepkisidir, bir anda yükselip bir anda iner."

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'Cenk Tosun bizim evladımız'

"Oyuncu bir eşya, bir vazo değil. Bir ruhu var, bir insan. Biz oyuncu açısından sadece kulüp bazlı karar veririz. Oyuncu kendi açısından karar verir. Cenk Tosun da giderken kendi gitmek istedi, ondan oldu transferi oldu. Cenk bizim evladımız. Hep buralarda, hiç gitmedi gibi zaten. Ben onunla da konuştum, biraz daha oralarda kalmak istiyor. Dönmek istediği zaman döner."

'Burak Yılmaz'a gelen teklif tatmin edici değil'

"Burak Yılmaz'a teklif geldi ama tatmin edici değil. Burak Yılmaz'ın transferi bizim açımızdan konuşulur bir şey değil. Burak futbolu burada bırakmak istiyor, bizim onunla anlaşmamız bu şekilde. Dorukhan için de yazılı bir teklif gelmedi. Dorukhan ile alakalı bir resmi teklif yok, bu yüzden konuşulacak bir şey yok."

Fabri geri dönecek mi?

"Gelecek sezon Beşiktaş'ın kalesinde Karius olacak. Şu anda başka kaleci düşünmüyoruz. Yabancı bir kaleci aldığımızda onun benchte durma durumu yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Utku'ya şans tanımamız gerektiğini düşünüyoruz 2. kaleci olarak. Fabri'yi düşünmüyoruz, 2 yabancı kaleci alınca biri sahada, kulübede oluyor, diğerini tribüne gönderiyorsunuz. Tribündeki kaleciye niye o kadar para verelim?"

"beIN Sports'un bazı rahatsızlıkları var. Sadece maddi olarak değil, kulüpler ve federasyonla ilgili... Bazı konularda haklılar."

"Beşiktaş'ta biz bir çıta ortaya koyduk. Türkiye'de Beşiktaş'tan beklenmeyecek şeyler başardık ve bunlar Beşiktaş'ın kendi çıtası haline geldi. Biz Beşiktaş'ı 2012'de aldığımızda kulüp kayyuma gidiyordu, öyle aldık."

"Biz yeni bir sayfa açtık. 200 milyon doların üstünde bir yatırım yaptık. Tüm tarihinde yaptığı sponsorluk anlaşmalarından daha büyük anlaşmalar yaptık. Mağaza yatırımları, forma satışları yaptık. 110 sene içinde satılan oyunculardan daha fazlasını sattık."

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'Para sihirbazı...'

"Biz çıtayı buraya çekince taraftarların da bu şekilde bir beklentisi oluştu. Para sihirbazı, Türkiye'nin ekonomisini yönetsin gibi pozisyonlardayken pusu kültürü var bizde. İktidar savaşları oluyor. İnternet sitesi kurdurarak, taraftarı yönlendirdiler."

"Beşiktaş'ın dünyanın her yerinde taraftarı var. Beşiktaşlılar bizim Beşiktaş'a neler kattığımızı ve neler yaptığımızı biliyorlar. Son dönemdeki skorlardan memnun değillerdi. Biz de değildik. Şenol hoca da değildi."

"Başarılı transferlerimiz de oldu, başarısız da. Hepsini Umut'la birlikte yaptık. Biz profesyonelliğe birlikte götürmek istiyoruz. Umut da bizim arkadaşımız. Sistemi profesyonelliğe getirmek istiyoruz. Umut'u bir yerden alıp bir yere getirdiğimiz yok."

'Fenerbahçe dost camiamız'

"Fener Ol çok iddialı bir kampanyaydı. Onları tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta böyle bir şey yapmadık, düşünmüyoruz da. Böyle olacaklarını düşünmüyordum. Tebrik ediyorum, cesaret gerektiren bir şey. Fenerbahçe dost camiamız."

'Kagawa gidebilir'

"Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama kendisinin İspanya hayali var. Temmuz ayında tekrar konuşacağız. İspanya'da kendi istediği bir kontrat bulursa oraya da gidebilir."

Hakemlere sitem

"Gördüğünü çalan hakemleri istiyoruz. Maçı kafasında oynayıp çıkan hakemleri istemiyoruz. Gençler çıksınlar, en azından gençler hata yaptılar deriz. Avrupa'da Cüneyt hoca maç yönettiğinde top sahada kalıyor. Türkiye'de top sürekli duruyor. Aynı hakem, aynı yardımcılar. Alttan gelenlerin örneği abileri ise abileri doğruyu gösterecekler. Ben VAR'a ilk günden beri varım, yanlış olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki hakemlerin VAR konusunda yaptıklarına inanmıyorum."