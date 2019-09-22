Son yılların en kötü sezon başlangıcını yaparak sadece kendi camiasını değil tüm futbol kamuoyunu şaşırtan Beşiktaş’ta, ligdeki Medipol Başakşehir karşılaşması tarihi önemde bir maç haline geldi. Bratislava karşısında alınan yenilginin ardından tüm camia sosyal medyada yönetime tepki gösterirken, başkan Fikret Orman’ın teknik heyet ve takımın arkasında olduğunu yakın çevresine söylediği bildirildi.

Teknik adamlık kariyerinin en mutsuz dönemlerini yaşayan Abdullah Avcı ise yaşananları tamamen şanssızlığa bağladı. Deneyimli teknik adamın, Burak Yılmaz’ın sakatlığı ve golcü sıkıntısı nedeniyle bu sonuçların yaşandığını söylediği öğrenildi.

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle basın karşısında konuşmayı tercih etmeyen fakat kapalı kapılar arkasında durum değerlendirmesi yapan idarecilerin ise, “Transferden yeni dönem yapılanmasına kadar bir çok şeyde hata yaptık. Bu işler Burak Yılmaz’ın dönmesiyle düzelecek gibi değil. Bir an önce önlem almazsak ve Medipol Başakşehir’e yenilmemiz durumunda bu sezon çok sıkıntı yaşarız” diye konuştukları bildirildi. (Skorer)