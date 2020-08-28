FIFA’nın anketinde kazanan Fenerbahçe

Dünyada futbolun patronu olan FIFA, Twitter üzerinden, “Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?” anketi düzenledi. Her iki takıma gönül verenler, ankete yoğun ilgi gösterdi.

Gün içerisinde iki taraf sık sık birbirini geçti. Toplam 1 milyon 574 bin 203 kişinin oy kullandığı ankette kazanan yüzde 57.3 ile Fenerbahçe oldu. Galatasaray ise yüzde 42.7 oy aldı.