FIFA’dan son dakika önerisi! 5 oyuncu değişikliği...

Son dakika haberi... Corona virüs döneminde liglerin yeniden başlamasının planlanmasıyla FIFA da oyun formatında değişikliği gündemine aldı. FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, yoğun fikstürde "fazla yüklenme" sonrası oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek ve futbolcu sağlığını korumak adına takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı tanınması için öneri sunuldu.

Buna göre takımlar, 90 dakika içinde 3 yerine 5 değişiklik yapabilecek. Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek.

Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre arasında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak.

Öneri doğrultusunda geçici olarak getirilecek 5 oyuncu değişikliği hakkı, tüm kulüp ve milli takım maçlarında gelecek sezon sonuna kadar uygulanacak.

Futbolda oyun kurallarından sorumlu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA’nın önerisini onaylaması halinde 5 oyuncu değişikliği hakkı hayata geçirilecek.



