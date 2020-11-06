FIFA, menajerlik ücretlerine şeffaflık kazandırmak adına yeni düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor. FIFA, 2015 yılında menajerlere tanınan kuralsızlık ile hata yaptıklarını itiraf etmişti.

Yeni kurallar, lisanslama sistemi ve komisyon alanında ciddi sınırlamalar getirecek. Ayrıca menajerlerin hem kulüplerden hem oyunculardan aldıkları ücretler net olarak açıklanmak zorunda olacak.

Bunların yanı sıra menajerler, kulüplerde hak sahibi olamayacaklar ki örnek olarak Jorge Mendes'in sahibi olduğu Gestifute'nin Wolverhampton üzerindeki hakları kural ihlali sayılacak.