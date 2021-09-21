FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül’de Macaristan’ın İngiltere’yi ağırladığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), taraftarların ırkçı tezahüratta bulunması, sahaya madde atılması, meşale yakılması ve stattaki merdivenlerin dolu olması nedeniyle FIFA organizasyonlarındaki 2 maçını seyircisiz oynama cezası aldı. Kurul, seyircisiz oynama cezalarının ikincisini, 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.

MLSZ’ye ayrıca 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi. (AA)