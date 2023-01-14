Spor Toto Süper Lig 'de son 8 maçını kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray 'a FIFA'dan transfer yasağı geldiğine dair haberler büyük şok etkisi yaratmıştı.

İddialara göre FIFA, Galatasaray'ın transfer tahtasını eski teknik direktör ve futbolculara hak edişlerini ödemediği gerekçesiyle kapattı.





İddialara göre Galatasaray'da Domenec Torrent, futbolcular Ryan Babel, Sofien Feghouli, Omar Elabdellaoui alacaklarını alamadı. Konuya ilişkin iddiaların aksine Galatasaray'ın FIFA’nın getirdiği geçici yasak Domenec Torrent, Omar Elabdellaoui, Feghouli ve Ryan Babel ile ilgili değil.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Torreira'nın kişisel hakları ile ilgili bir durum söz konusu. Uruguaylı futbolcunun FIFA'ya 18 bin 500 dolarlık alacağı için başvurdupu öğrenildi.





Galatasaray, 18 bin 500 dolarlık ödenemeyi dün itibariyle Torreira'nın menajerine ödedi. FIFA'nın Galatasaray'a verdiği geçici transfer yasağı 16 Ocak Pazartesi günü kalkacak.

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