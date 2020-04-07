FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.

Futbolun tüm seviyelerinde COVID-19'un benzeri görülmemiş bir şekilde yayılmasının ardından FIFA, özellikle oyuncu sözleşmeleri ve genel olarak transfer sistemi ile ilgili olarak, pandemiden kaynaklanan bazı temel pratik sorunların ele alınması için bir dizi öneri ve kılavuz üzerinde çalıştı.

FIFA Başkanı İnfantino, ' COVID-19 salgını bu sezon futbolun tüm olgusal koşullarını açıkça değiştirdi. Bu nedenle, FIFA, paydaşlarla birlikte, bu yeni koşulların üstesinden gelmek için bazı pratik fikirler ve öneriler getirmiştir. Bu, her bir sorunu çözmeyecek olsa da, öngörülebilir gelecek için futbola bir istikrar ve netlik ölçüsü getirmelidir. FIFA liderliğindeki bu işbirlikçi çabanın, futbolun nasıl bir araya gelebileceği ve zorlu zamanlarla yüzleşmek için birlik, dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek sağlayabileceğini umuyoruz. Ancak bu zamanlar gelmeden önce herkes için açık bir şey olmalı, özellikle şimdi: sağlık önce futboldan çok önce geliyor' açıklamasında bulundu.

Oyuncu sözleşmelerinin sona ermesi ve başlamasıyla ilgili alınan karar ise şöyle;

Süresi dolan oyuncu sözleşmeleri genellikle sezon sona erdiğinde sona erer ve sezon sonu ile aynı tarihte sona erer. Çoğu ülkede mevcut oyunun askıya alınmasıyla birlikte, bu sezonun insanlar olacağını düşündüğünde sona ermeyeceği açıktır. Bu nedenle, sözleşmelerin sezonun sona ereceği zamana kadar uzatılması önerilmektedir. Bu, sözleşmenin imzalandığı zaman tarafların orijinal niyetine uygun olmalı ve ayrıca spor bütünlüğünü ve istikrarını korumalıdır.

Benzer bir ilke, yeni sezonun başlamasıyla başlayan sözleşmeler için de geçerlidir, yani bu sözleşmelerin yürürlüğe girmesi bir sonraki sezona başlayana kadar ertelenir.