FIFA, futbolcuların kiralık transferleri ile ilgili önemli kararlar aldı. Yeni alınan kararlar ile kulüplerin kiralık olarak kadrolarına katabilecekleri ve kiralık olarak gönderebilecekleri futbolcu sayısına sınırlamalar getirilmesi planlanıyor.

FIFA'dan yapılan açıklamada genç oyuncuları geliştirmek, rekabetçi dengeyi teşvik etmek ve oyuncuların bir takımda toplanmasını önlemek amacıyla bu kararların alındığı belirtildi.

Alınan kararlara göre bir kulüp, aynı kulübe en fazla 3 futbolcusunu kiralık olarak gönderebilecek ve bir kulüpten en fazla 3 futbolcuyu kiralık olarak transfer edebilecek. Futbolcu en fazla 1 yıllığına başka bir kulübe kiralanabilecek.

Bu kurallarda ise kademeli bir geçiş sağlanacak. 2022-23 sezonunda bir takım en fazla 8 futbolcusunu kiralayabilecek ve en fazla 8 oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabilecek. Bu sayı 2023-24 sezonunda 7'ye, 2024 sonrası ise 6'ya düşürülecek.

Altyapıdan yetişen ve 21 yaş altı oyuncular bu kurala dahil edilmeyecek.

Bu alınan kararların 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girmeleri amacıyla bir sonraki toplantısında onaylanmak üzere FIFA Konseyi'ne sunulacağı belirtilenler arasında yer aldı.

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