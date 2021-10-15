Oyunseverler FIFA 22 ile kısa süre önce buluşurken oyunun geleceğiyle ilgili çeşitli gelişmeler yaşanıyor.

Son dönemde oyunun adının değişmesi gündemde. Bu kararı son olarak Konami şirketi PES (Pro Evolution Soccer) için vermiş ve oyunun bundan sonra eFootball adıyla yayınlanacağını duyurmuştu. Ancak EA Sports'un FIFA ile yolları ayırma noktasına gelmesinin nedeni farklı.

FIFA ile EA Sports arasındaki 10 yıllık isim hakkı sözleşmesinde sona gelindi. Taraflar arasında müzakereler sürse de FIFA'nın talepleri nedeniyle yapımcı cephesi yeni anlaşma konusunda kuşkulu.

New York Times'ın haberine göre taraflar arasındaki müzakereler iki yıldır devam ediyor ancak şu ana kadar netice alınabilmiş değil.

FIFA, EA Sports'tan servet istiyor

FIFA'nın yeni 10 yıllık isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan talep ettiği ücret belli oldu.

Buna göre EA Sports'un yeni anlaşma kapsamında her dört yıllık Dünya Kupası döngüsünde FIFA'ya 1 milyar dolar ödemesi gerekiyor. 10 yıllık anlaşmanın değeri ise 2.5 milyar dolar olacak.

EA Sports cephesi bu ücrete sıcak bakmıyor. Bu nedenle bir süredir oyunun adının değiştirilmesi gündemde. EA Sports oyunun adını değiştirmesi durumunda Konami'nin eFootball'a uyarladığı birçok yeniliği de ortaya çıkaracak.

Taraflar arasında yeni bir anlaşmanın yapılmaması durumunda oyun dünyasında FIFA adı tarihe karışacak.

FIFA 22 ne zaman çıktı?

FIFA 22'de oyunun Standart Sürümü'nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oyuna erişti. Bir üst paket olan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip oldu.

FIFA 22'nin fiyatı ne kadar?

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

Ultimate Sürüm – 559,99 TL

Playstation

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)