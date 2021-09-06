FIFA, askıya alınan Brezilya-Arjantin maçının ilk resmi raporlarının ulaştığını ve disiplin kurulları tarafından incelendikten sonra karar verileceğini açıkladı.

Neler yaşanmıştı?

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Arjantin arasında oynana karşılaşma, ANVISA görevlilerinin, Brezilya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere’de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia’nın, son 14 günde İngiltere’de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya’ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere’de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.