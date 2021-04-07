Beşiktaş'ın sahasında 3-0 kazandığı Alanyaspor maçına Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson damga vurdu. Cenk Tosun maçta ilk golü atarken 38 yaşındaki Atiba üç golde de asist yaptı. FIFA sosyal medya hesabı da Atiba'yı öven bir paylaşım yaparken 'Ahtapot' benzetmesi yaptı

Atiba böylece bu sezon Süper Lig'de 4 gol - 7 asist ile 11 gol katkısı yapmış oldu

İşte o paylaşım:

"Ahtapot'un (Atiba) 3 asist yapması neden Boğaz'ın en yaratıcı canlıları arasında olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1379855706745098242



