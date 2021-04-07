FIFA'da Atiba'ya 'Ahtapot' benzetmesi! 3 asist...
Beşiktaş'ın sahasında 3-0 kazandığı Alanyaspor maçına Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson damga vurdu. Yeniden Vodafone Park'a çıkan Cenk ilk golü atarken 38 yaşındaki Atiba üç golde de asist yaptı. FIFA sosyal medya hesabı da Atiba'yı öven bir paylaşım yaparken 'Ahtapot' benzetmesi yaptı
Beşiktaş'ın sahasında 3-0 kazandığı Alanyaspor maçına Cenk Tosun ve Atiba Hutchinson damga vurdu. Cenk Tosun maçta ilk golü atarken 38 yaşındaki Atiba üç golde de asist yaptı. FIFA sosyal medya hesabı da Atiba'yı öven bir paylaşım yaparken 'Ahtapot' benzetmesi yaptı
Atiba böylece bu sezon Süper Lig'de 4 gol - 7 asist ile 11 gol katkısı yapmış oldu
İşte o paylaşım:
"Ahtapot'un (Atiba) 3 asist yapması neden Boğaz'ın en yaratıcı canlıları arasında olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1379855706745098242
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1379855706745098242