FIFA19 oyunu Türkiye lansmanı dün akşam yapıldı

FIFA19 futbol oyunu lansmanı dün akşam Multiplayer ve Atölye Oyun evsahibi, Futbolist iş birliği, Lifecell sponsorluğu ile Atölye Beykoz'da gerçekleşti.
Oyun dünyasına ait internet fenomenleri, esporcular (Ferit Karakaya, PintiPanda, Kendine Müzisyen, Tolgay Karabulut, Yunus Günçe ) ve markaların üst düzey yöneticileri gecede yer aldı . Dizi oyuncuları İdris Nebi Taşkan, Bora Cengiz ettik Gürbey İleri de FIFA19'u deneyimleyenler arasındaydı .
FIFA19 lansmanı, Multiplayer Twitch, Youtube mecralarından ve TV + Life + TV kanalından canlı yayınlandı. 3,5 saat süren yayın, 100K izlenme aldı.