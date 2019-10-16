FIFA onayladı, UEFA soruşturma açtı

EURO 2020 eleme grubunda çıktığı son iki maçtan 4 puan toplayan ve liderliğini sürdüren milli takımımızın bu başarısı, "Asker Selamı" bahanesiyle Avrupa tarafından gölgelenmeye çalışıladursun, oyuncularımızın askerlerimize destek vermek amacıyla yaptığı hareketin aslında ne kadar olağan olduğu her gün yeni örneklerle kanıtlanmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin son örnek, FIFA video oyununda yer alıyor. Başakşehir Kulübü'nün Espor hesabı, oyunun 2020 yılı edisyonunda, futbolcuların "Asker selamı"yla gol kutlaması yapabildiğini gösteren bir videoyu, Twitter'dan "Dünyanın en çok satan video oyunundaki gol sevincini cezalandırmak mı? Ama niye??" mesajıyla paylaştı. Böylece, dünya futbolunun en üst mercii olarak bilinen FIFA'nın kendi adıyla lisansladığı bir oyunda dahi verilebilen asker selamına, UEFA'nın soruşturma başlatmasının ne büyük bir çelişki olduğu gözler önüne serildi.