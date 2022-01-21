FIFA onayladı! Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım forması giyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kısa süre önce Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun seçiminin, FIFA nezdinde de resmiyet kazandığını açıkladı.

Daha önce Ümit ve Genç milli seviyesinde Hollanda forması giyen Ferdi Kadıoğlu’nun, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından FIFA’ya yapılan başvurunun bugün itibarıyla sonuçlandığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kısa bir süre önce A Millî Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Fenerbahçe ’nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

Daha önce Ümit ve Genç millî seviyede Hollanda’yı temsil eden Ferdi’nin A Millî düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’nun FIFA’ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı.

TFF olarak, Ferdi Kadıoğlu’na Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz.



