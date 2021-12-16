FIFA menajeri Dr. Erkut Söğüt: Yerli oyunculara haksızlık yapıyoruz

Fenerbahçe ’nin yıldızı Mesut Özil başta olmak üzere Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Sinan Gümüş gibi birçok önemli ismin temsilciliğini yapan FIFA menajeri Dr. Erkut Söğüt, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası gündeme gelen futbolcu kontratlarıyla ilgili görüşlerini aktardı.

Yerli oyuncuların büyük bir haksızlığa uğradığını savunan Söğüt, “Maalesef biz Türkiye’de yerli oyunculara büyük bir haksızlık yapıyoruz. Takım kadrolarının yarısı yabancı yarısı yerli ancak kontratlar aynı standartlarda değil. Yabancıların sözleşmeleri Euro üzerinden yapılıyor, yerliler ise TL bazlı sözleşmeler imzalıyor. Bu durum, önemli sorunlar yaratıyor.”

'Başka örneği yok!'

Dünya üzerinde birkaç ülke hariç futbolcu kontratlarının aynı para birimiyle yapıldığının altını çizen Söğüt, “Dolar'la sözleşmeler yapılan ülkeler var. Futbol bakımından çok ileri olmayan ülkeler bunlar. Ama bizimki gibi yerli futbolcunun yerel para biriminden, yabancıların Euro’dan kontrat imzaladığı başka bir yer yok” dedi.

'Bu yaklaşım profesyonel değil'

Sözleşmelerdeki tek sorunun TL-Döviz dengesindeki adaletsizlik olmadığını söyleyen Erkut Söğüt, “Bir diğer haksızlık ise yabancıların ücretlerini zamanında, yerlilerin gecikmeli alması. Türk oyunculara hala ‘sen bizim evladımızsın’ deniliyor. Bu yaklaşım bu ekosistemde profesyonel bir tarz değil. Bu kabul edilemez” yorumunu yaptı.

'Sistem değişmeli'

Futbolcu sözleşmelerinin FIFA’nın güvencesi altında olduğunu hatırlatan Söğüt, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yabancı, parasını alamadığında FIFA’ya gidiyor. Yerli ise sessiz sakin bekliyor. Türk oyuncularının ciddi mağduriyeti var. Bu sistem değiştirilmeli. Ben, hem Euro hem de TL bazında kontratlar imzalamış bir temsilci olarak söylüyorum. Ben her iki taraftayım ama Türk oyuncuların haksızlığa uğradığını da söylemeliyim. Bu sistemin, mutlaka ve mutlaka değişmesi lazım.”



