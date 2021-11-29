FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ne zaman?

Avrupa şampiyonu Chelsea, Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası'nın yarı finalinde Al Hilal, Al Jazira veya Auckland City ile karşılaşacak.

Turnuva 3-12 Şubat tarihleri ​​arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleşecek.

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, ev sahibi Al Jazira ile Yeni Zelanda ekibi Auckland arasındaki açılış maçının galibiyle oynayacak. Sonraki tur Maviler mücadeleden galip ayrılan ekip ile karşılaşacak.

Turnuvanın diğer tarafında Mısır kulübü Al Ahly, Copa Libertadores şampiyonu Palmeiras ile yarı final maçına çıkma şansı için Meksika ekibi Monterrey'i konuk edecek.