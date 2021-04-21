EURO 2020, geçen yıl düzenlenecekti ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. 12 ayrı ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020'ye İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan katılacak.

11 Haziran'da Türkiye - İtalya maçı ile başlayacak bu turnuvada görev alacak hakemler de belli olmaya başladı.

UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de görev alacağını açıkladı. Çakır!a, Bahattin Duran ile Tarık Ongun eşlik edecek.

UEFA EURO 2020'de görev alacak hakemler, yardımcı hakemler ve VAR hakemleri; 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.