FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır EURO 2020'de görev yapacak
Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon sonuna ertelenen ve 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek EURO 2020 öncesinde UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın bu turnuvada görev alacağını açıkladı Bahattin Duran ve Tarık Ongun da EURO 2020 yolcusu...
EURO 2020, geçen yıl düzenlenecekti ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. 12 ayrı ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020'ye İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan katılacak.
11 Haziran'da Türkiye - İtalya maçı ile başlayacak bu turnuvada görev alacak hakemler de belli olmaya başladı.
UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın EURO 2020'de görev alacağını açıkladı. Çakır!a, Bahattin Duran ile Tarık Ongun eşlik edecek.
UEFA EURO 2020'de görev alacak hakemler, yardımcı hakemler ve VAR hakemleri; 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.