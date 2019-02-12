FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da başlıyor

Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı zirve 15 Şubat Cuma günü sona erecek.

12 Şubat 2019, Salı 11:55
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FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da başlıyor

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği FIFA Futbol Zirvesi, 13 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da başlıyor.

FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirveye, Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat Cuma günü saat 17.30'da zirvenin yapılacağı Shangri-La Bosphorus Hotel'de bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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