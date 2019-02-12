FIFA eClub World Cup Londra’da nefesleri kesti

FIFA espor arenasının en rekabetçi turnuvalarından Fifa eClub World Cup, Londra’da büyük heyecana sahne oldu. 8-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşen turnuvada İsmail ‘’İsopowerr’’ Can Yerinde ve Sezer “Sanchezisgoat” Sabriev’den oluşan temsilcimiz Futbolist yarı final’e yükselerek başarılı bir performans sergiledi.

Man City, Ajax gibi futbol kulüplerinin yan sıra Vitaliy, Faze Clan gibi köklü espor kulüplerinin de katıldığı turnuvada temsilcimiz Futbolist macerasına eleme gruplarıyla başladı. FIFA eClub World Cup’da son 16’ya kalan takımlar dört gruba ayrıldı. C grubunda yer alan temsilcimiz Futbolist, Vfl Bochum 1848, Team Vitality ve Dijon FCO takımlarıyla karşı karşıya geldi. 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile grubunu lider tamamlayan temsilcimiz Futbolist, çeyrek finalde A grubu ikincisi Wolves eSports’la karşılaştı.

Çeyrek final mücadelesinde Wolves eSports’u 5-2’lik skorla geçen Futbolist, yarı finalde Tekkz ve PlayStation sıralamasında 1 numara olan Nicolas’ın oynadığı King eSports ile eşleşti. İlk karşılaşmada İsmail ‘’İsopowerr’’ Can Yerinde, Nicolas’ı yenmeyi başarsa da Futbolist sonraki iki karşılaşmayı kaybederek turnuvaya veda etti. King eSporst finalde Dijon FCO’yu yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.



