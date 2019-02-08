FIFA eClub World Cup beIN SPORTS ekranlarında olacak!

Espor turnuvaları televizyonda yayımlanmaya devam ediyor. Sıradaki turnuva FIFA eClub World Cup. Turnuva 9-10 Şubat tarihleri arasında beIN SPORTS’ta.

Temsilcimiz Futbolist’in de yer aldığı FIFA eClub World Cup, beIN SPORTS ekranlarında canlı olarak yayımlanacak. 9-10 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan turnuvada dünyanın en iyi FIFA oyuncularının bulunduğu takımlar kıyasıya rekabet içerisine girecek.

100 bin dolar ödül havuzu bulunan turnuva 16 takım mücadele edecek. Grup aşamasıyla başlayacak olan turnuvada hemen sonra play-off heyecanı başlayacak. 2 gün sürecek olan etkinliğin sonunda kazanan takım dünyanın en iyi FIFA ekibi olacak. (Playerbros)