FIFA, merakla beklenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış tarihinde değişikliğe gitti.

Daha önce 21 Kasım'da başlaması planlanan organizasyon yapılan açıklamaya göre 20 Kasım Pazar günü ev sahibi ülke Katar ile Ekvador'un karşılaşacağı mücadele ile başlayacak. Ayrıca FIFA bu kararın oybirliğiyle alındığını, Dünya Kupası maç programı ve düzenlemelerin buna göre değiştirildiğini de belirtti.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarların heyecanla takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak ve Katar'da düzenlenecek. Turnuva, Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'ta gerçekleşecek. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.

Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılacak? Dünya Kupası grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

İngiltere, ABD, İran, Galler C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana







