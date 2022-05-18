FIFA 2K mı geliyor? Dikkat çeken açıklama

Electronic Arts’ın popüler futbol oyunu serisini FIFA adıyla geliştirmeyeceğini öğrendikten sonra, yeni FIFA oyunlarının yapımcısı merak konusu oldu. 2K Sports’un üst şirketi Take-Two, spor oyunları yelpazesini genişletmek istediğini açıklayınca işler karıştı.

Take-Two daha fazla spor oyunu yapacağını doğruladı

EA Games, meşhur futbol oyunu serisini “EA Sports FC” adıyla devam ettireceğini açıkladı. Bunun üzerine de FIFA 24 için (FIFA 23’ü EA yapacak) farklı stüdyoların ilgi gösterdiğine dair söylentilerin ortaya çıktı. Take-Two’dan gelen yeni açıklama ise şirketin en azından şimdilik spekülasyondan uzak duracağı öğrenildi.

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick tarafından IGN’ye verilen röportajda, “Spor dünyasındaki fırsatlarımızı genişletmekle ilgileniyoruz ve FIFA’nın harika bir markası ve inanılmaz potansiyeli var, ancak şu anda konuşacak bir planımız yok” denildi.

Aslında bu, CEO’nun FIFA ile ilgili ilk açıklaması değildi. Strauss Zelnick, Take-Two Interactive’in son finansal sonuçlarının açıklanması sırasında konuşmuştu. Şirketin FIFA lisansının yıl sonunda sahipsiz kalacağının farkında olduğunu, ancak gelecek hakkında düşünmeleri gerektiğini söyledi.

T2 CEO’sunun temkinli olmaya çalıştığı açık ve kendine göre bazı nedenleri de var. FIFA markası başta isim hakları olmak üzere çok büyük bir ​​yatırımı gerektiriyor. FIFA’nın, EA Games’ten futbol oyununun 10 yıllık lisans hakları için 2,5 milyar dolar istiyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun açıklamaları, büyük ölçekli bir oyun için “her şeye sıfırdan başlanmayacağını” gösteriyor. Infantino verdiği demeçte, “FIFA adı tek küresel ve orijinal oyundur. Sabit isim FIFA’dır, sonsuza kadar kalacak ve en iyisi olmaya devam edecek” dedi.

Yıllardır NBA 2K serisiyle milyonlarca oyuncuya ulaşan Take-Two, bugüne kadar 123 milyondan fazla NBA 2K oyunu satmayı başardı. 2K Sports’un ayrıca WWE 2K ve PGA Tour 2K franchise’larına sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Kaynak: shiftdelete