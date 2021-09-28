Futbol dünyasının en önemli oyunlarından biri olan ve oyunseverlerin de büyük bir merakla beklediği FIFA 22'de yeni özellikler dikkat çekiyor. İşte FIFA'nın yeni sürümünde yer alan değişiklikler...

KALECİLER YENİDEN TASARLANDI

Yepyeni kaleci sistemi, savunmanın son hattındaki zekayı yeni bir düzeye çıkararak iki direk arasında daha güvenilir şut kurtarmayı ve daha akıllı kararlar vermeyi mümkün kılıyor. Kalecilerin pozisyon alma özelliği, farklı kaleci tarzlarını oyunda canlandırarak dünyaca ünlü file bekçilerinin şimşek hızındaki reflekslerini yansıtıyor.

GERÇEK TOP FİZİĞİ

FIFA 22’ye aktarılan gerçek hayat verileri, oyundaki top fiziği özelliklerini yeni bir gerçeklik düzeyine çıkarıyor. Hız, falso, hava sürükleme kuvveti, hava direnci, yer sürtünmesi ve yuvarlanma sürtünmesi gibi ayarlanmış parametreler, her temasın, top saklamanın, şutun, volenin, pasın ve driblingin gerçek hayattaki gibi görünmesini, hareket etmesini ve havada süzülmesini sağlayacak.

PATLAYICI SPRİNT

Bire bir pozisyonların dinamiğini değiştiren yeni bir oynanış mekaniği olan Patlayıcı Sprint, dribling veya savunma sırasında size hızlanma üzerinde daha fazla kontrol sunuyor. Rakipleri üzerinize çekin ve defans oyuncusundan sıyrılıp takımınızı hücuma çıkarmak için tüm hızınızı ortaya koyma anınızı belirleyin.

YENİ HÜCUM TAKTİKLERİ

FIFA 22’deki oynayışınızı daha fazla kontrol etmenizi sağlayan yeni hücum taktikleriyle takımınızı sahanın her iki yarısında da farklı tarzlarla düzenleyin: Topu kendi yarı sahanızda tutup hızlı oyun kurarak rakibin yarı sahasına patlayıcı bir atak yapın ve iki ceza sahası arasında direkt oynayın veya sahada kendi eşsiz tarzınızla dizilin.