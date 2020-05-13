Corona virüs salgını nedeniyle insanların zamanın büyük bölümünü evlerinde geçirdiği bu günlerde oyunlar revaç yapmış durumda... Bu süreçte en çok tercih edilen oyunlardan biri de FIFA 20 oldu. Peki oyunseverler oldukça ilgi gösterdikleri bu oyunun yeni çıkacak sürümüne yani FIFA 21'e ne zaman sahip olacak? Bu konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

FIFA’nın yeni çıkacak sürümü olan FIFA 21’in normal şartlarda 25 Eylül 2020 günü satışa sunulması bekleniyor. Ancak corona virüs salgını nedeniyle EA Sports’un planlarının değişebileceği ihtimali de bulunuyor.

Electronic Arts'tan yapılan açıklamada son olarak 3 ay içerisinde yeni oyunu piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi. Ayrıca pandemi sürecinin devam etmesi halinde oyun yine de piyasaya çıkacak. Ancak transferler ve özellikle güncellemelerle destelenerek kullanıcılarla buluşmuş olacak.