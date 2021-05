Futbolseverlerin oyun anlamında ilk tercihlerinden biri olan FIFA 21'den müjdeli haber geldi. Oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri olan FIFA'nın son dürümü FIFA 21, 6 Mayıs Perşembe günü EA Access'e geliyor. Oyunseverler bu habere büyük ilgi gösterirken merakla beklemeye başladılar.

EA Access nedir?

PlayStation Plus, Xbox Gold - Game Pass, Uplay gibi birçok oyun mağazası mevcut. Artık hemen hemen her yapımcı firma kendi özel mağazalarını açmak konusunda oldukça heyecanlı. Bunların bazıları popülerleşme sürecine giriş hakkı kazanmış olsa da bazıları tarihin tozlu sayfalarında kendisine yer ediniyor, ya da kar edemiyor. Özellikle son zamanlarda iyice popülerleşen Epic Store, oyun dünyasını adeta ikiye bölmüş ve tartışmalara sebebiyet vermiş durumda. Geliştirici firmaların oyunlarını Steam üzerinden çekmesi ve Epic Store'a kaydırması en çokta oyuncuları etkileyen bir durum. Zamanında tek bir platform üzerinden istediğimiz her oyunu bulabilirken şimdiyse birçok farklı mağazaya üyelik ücreti vermek zorunda kalıyor ve gereksizce farklı alanlarda yer edinmek durumunda kalıyoruz. Peki neden? Cevabı oldukça basit aslında; ''rekabet''. Bu konuda tüketicilerin önemi bir bakıma ikinci plana atılıyor.

Uzun zamandır hayatımızda yer edinen farklı platformlar da mevcut. Bunlardan en önemlisi EA Access! Bildiğiniz gibi EA Games spordan yarışa, yarıştan savaşa kadar birçok yapıma ev sahipliği yapan bir oyun firması. Haliyle kendi ekosistemini kurması da kaçınılmaz bir gerçekti. Platformun Steam, PS Plus ve Xbox Gold - Games Pass'e göre gücü daha az olsa da kayda değer bir kitlesi mevcut.

EA Access, Electronic Arts'ın Xbox One'a özel olarak sunduğu bir servistir. Çoğu oyuncu bu servisi PS Plus ile karşılaştırmakta ancak Plus'ın karşısında Xbox Live Gold yer almaktadır. Bir diğer deyişle Sony yeni nesle PS Plus ile giriş yaparken Microsoft, Xbox Live Gold ve Electronic Arts Access ile karşılık vermiş durumda. Aslında EA bu servisi Playstation platformuna da getirmek istemiş ancak Sony akıl almaz bir şekilde bu teklifi reddetmiştir.

Ancak sabah yaptığımız bir haberde de aktardığımız gibi bu servisin çok yakında Sony kanadına da geleceğini sizlere müjdelemek isterim. EA Access, bir nevi oyun kiralama servisidir. Ancak bu serviste yalnızca Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği yapımları kiralayabilirsiniz. Üyelik ücretleri ise aylık 25 Tl olup EA'in tüm oyunlarından faydalanabiliyorsunuz.