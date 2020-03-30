Corona virüs günlerinde herkesin sık sık aklına gelen sorulardan biri de FIFA'da oynayan esporcuların kimler oldukları... Onlar aslında isimsiz kulüplerin kahramanları gibi. Özellike dünyada futbol durma noktasına gelmişken onlar yayınlarına ve maçlarına devam ediyorlar.

Peki bu maçlarda kimler mücadele ediyor? Profesyonel futbolcular kadar ilgi çeken bu isimler kim? İşte Xbox'ta FIFA 20 Global Series'in şu an güncel puanlarla en iyi 20 oyuncusu...

1-Fnatic Tekkz - 5420 puan

2-NRaseck 7 - 3720 puan

3-Tundra Msdossary - 3720 puan

4-SCP Diogo - 3146 puan

5-TG Ollelito - 2800 puan

6-COL MaXe - 2350 puan

7-Ellevens Resende - 2250 puan

8-FUTWIZ Lyricz - 2170 puan

9-Roma SpiderKong - 1943 puan

10-NSE Vini - 1750 puan

11-DullenMIKE - 1700 puan

12-Gorilla - 1620 puan

13-Mino7x - 1550 puan

14-Gabrielpn R10 - 1300 puan

15-BMG Gaucho10 - 1294 puan

16-INF Janoz - 1095 puan

17-SPQR Felipe I5I - 946 puan

18-Fokus Sakul - 925 puan

19-MegaBit - 889 puan

20-molnargabo - 800 puan

Listenin 22. sırasında ise ülkemizi temsilen 795 puanla Fist_Isopowerr bulunuyor.