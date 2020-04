Corona virüs salgını sebebiyle evlere hapsolduğumuz bu günlerde dizi ve filmler kadar elimizin altındaki oyunları da suyunu sıkarcasına tüketir olduk. Eğer siz de Online modlara kısa bir ara verip bazı eksiklerine rağmen Kariyer Modu'nda zorlu fakat eğlenceli bir maceraya atılmak istiyorsanız bu haberi okumadan asla geçmeyin.

İlk önce kariyer modunun özelliklerini inceleyelim.

Her zamankinden fazla seçenekle teknik direktörünüzü oluşturun ve özelleştirin. Vücut tipini, ten rengini, giysileri, saç stillerini değiştirin ve FIFA tarihinde ilk kez kadın teknik direktörler oluşturun. FIFA 20 Kariyer Modu’nda basın toplantılarından kadro rotasyonlarına kadar her alanda yaptığınız seçimler, takımınızın morali ve performansını doğrudan etkileyecek. İlk 11'inizde rotasyona girmek. Transfer hedeflerini aday listesine eklemek. Maaş beklentilerini yönetmek. Yaptığınız her seçim kadronuzun moralini, formunu ve hatta gen reytinglerini etkileyecek.

Bire bir sohbetlerde oyuncularınızın endişelerini gidererek ve sorunlarını çözerek takım ruhunuzu koruyun ve teknik direktör reytinginizi yüksek tutun. Premier League, Bundesliga, Ligue 1, LaLiga Santander, MLS ile UEFA Champions League ve UEFA Europa League’in özgün unsurlarını yansıtan dinamik kullanıcı arayüzü ile Kariyer Modu’nda en çok oynanan liglerde sürükleyici bir deneyim yaşayın.

Los Angeles Galaxy

Amerika MLS'in en tanınan takımlarından biri olması Los Angeles Galaxy'yi zaten popüler bir takım haline getiriyor. Ünlü futbolcuların da formasını giydiği takımı yazmamızdaki amaç, Amerika Ligini keşfetmek isteyenler için ideal. Hatta altyapı bile kurularak 58-65 rating arasındaki oyuncuları Avrupa'nın gözde isimleri halinde sessiz sedasız getirebilirsiniz. Meraklıları çok olmayacağının farkındayız ama Amerika deneyimini en iyi şekilde çıkarabileceğiniz takımlar arasında geliyor. Buna plase olarak taraftar ve ambiansı sevenler için önerebileceğimiz takım Atalanta United olabilir. Stadı en güzel ve alev alev kışkırtıcı bir tablo görünümü veren takım da Amerika için tercih edilebilir takımlar arasında.

Real Zaragoza

Müzesinde 6 Kral Kupası bulunan 1995-96 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nı İspanya'ya getirmiş ve ülkenin en çok taraftara sahip 10 kulübünden biri olan Real Zaragoza, 2013'te veda ettiği La Liga'ya bir daha yükselemedi. Ayala, Milito kardeşler, Aimar, Gabi, D'alessandro, Ricardo Oliveira gibi yıldızların forma giydiği dönemde Avrupa'da da ses getiren kulüp, eski günlerini mumla arıyor ve siz onlara yol gösteren ışık olabilirsiniz.

Transfer bütçesi 2.7 milyon Euro olan Zaragoza'nın kadrosu ikinci lig için o kadar iyi ki, hiç oyuncu almadan La Liga'ya çıkabilirsiniz. Watford'dan kiralık 22 yaşındaki forvet Luis Suarez son güncellemeyle 78 Overall'da ve 86 Hızlanma, 81 Bitiricilik özelliklerine sahip. Diğer forvetler Pereira, Puado, Dwamena da bulunduğunuz lig için fena değil. Forvet arkasında Shinji Kagawa, savunmanın önünde 76 Top Kesme özelliğine sahip Guti'nin yanı sıra savunmanın ortasında Genoa'dan kiralanan 78 Overall'a sahip Al Yamiq çok sağlam bir iskeletin parçaları olarak öne çıkıyor.

Auxerre

Efsanevi teknik adam Guy Roux'nun en alt kümeden Ligue 1'e çıkarıp şampiyonluğa ulaşarak bir dönemin gözde ekiplerinden biri haline getirdiği Auxerre, Jean Alain Boumsong, Philippe Mexes, Djibril Cisse, Bacary Sagna, Abou Diaby gibi oyuncuların forma giydiği bir yetenek fabrikasıydı. 2011-12 sezonunda 32 yılın ardından küme düşen mavi beyazlılar bir daha Ligue 1'e yükselemedi.

FIFA 20'de 4 milyon Euro transfer bütçesi sunan Auxerre'in kadrosunda Le Bihan, Dugimont ve Sorgic, Yattara gibi bitiriciliği 70 ve üstünde hücumcular ayrıca sağlam bir savunma rotasyonu bulunuyor. 80 Hızlanma'ya sahip Barreto'ya eşlik edecek bir adet hızlı kanat oyuncusu transferiyle Ligue 1'e yükselme yarışınızı başlatabilirsiniz.

1860 Münih

Münih'in en eski kulübü olan mavi beyazlılar 2004'te veda ettiği Bundesliga'ya bir daha dönebilmek şöyle dursun, ikinci ligi bile mumla arar hale geldi. 2017'de üçüncü lige düşen 1860, lisans için gereken ödemeleri yapamayınca 4. lige düşürülmüştü. Halihazırda 3. ligde mücadele eden 1860 Münih, ezeli rakibi Bayern Münih'in B takımının sadece 1 puan üstünde 6. sırada bulunuyor ve çoğunluğu 21 yaş altı oyunculardan kurulu rakipleriyle oynadıkları derbi maçtan 1 puanla dönebildiler. Zor görevlerin size göre olduğunu düşünüyorsanız oyunun başında size 1.4 milyon Euro bütçe sunan ve yönetiminin önceliği lig yükselmek değil, finansal ile altyapı hedefleri olan bu kulübü Bundesliga'ya çıkarmak için elinizi taşın altına koyabilirsiniz.

Sunderland

Son seçenek çok bariz. Championship'ten Premier Lig'e yükseliş hikayesini ölümsüzleştirmek için Netflix'le anlaştıktan sonra League One'a düşüşün ve bir kulübün nasıl yönetilmemesi gerektiğinin belgeselini çeken Sunderland, bu ligde çıktığı 34 maçın sonunda 59 puanla 7. sırada bulunurken liglere ara verildi. Sunderland'in League One için fazlasıyla güçlü bir kadrosu, 5.3 milyon Euro da transfer bütçesi var. Üstüne üstlük kulübün maçlarını oynadığı Stadium of Light da FIFA20'de yer alan resmi statlar arasında olduğu için gerçekçilik oranı daha yüksek bir macera fırsatı sunuyor.

Leeds United

İngiltere sevdalılar özellikle takım seçerken çok ama çok zorluk yaşayabiliyorlar. Gerçek İngiltere futbolunu sevenler 3. hatta 4.ligden takım almayı artık alışkanlık haline getirmiş oluyorlar. Championship takımları da son dönemdeki reakbetin de etkisi ile daha revaçta. Biz bir takım önerirsek hangisi olmazsa olmazımız olur dedik ve Leeds United'ı seçtik. Gerçekte Marcelo Bielsa ile heyecan yaratan takımın genç dinamikleri de düşünüldüğünde bir sonraki sezon Premier Lig'e çıkma heyecanını doyasıya yaşamak size farklı zevkler tattırabilir.