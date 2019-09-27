Fanatik editörü Arda Erol, heyecanla futbol ve oyun tutkunlarının beklediği FIFA 20'deki yenilikleri yorumladı.

Özellikle her sene yenisi çıkan oyunlarda, yapımcı şirketler fazla değişiklik yapmamakla eleştirilirdi. Ancak Electronic Arts, FIFA 20'de ortaya koyduklarıyla alkışı hak ediyor. FIFA 98'den 12 sene sonra sokak futbolunu yeniden oyunseverlerle buluşturan 'Volta modu' bile başlı başına övgüyü hak ediyor. Volta modunda futbolun 'yetenek' tarafının tadına sonuna kadar varıyorsunuz. Sakatlık yok, ofsayt yok, sarı ya da kırmızı kart yok, yorulmak yok... Sadece saf futbol ve bundan keyif almak var. 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5 kalecili ya da kale boş şekilde oynamak size kalmış. Maçı bir apartmanın çatısında, salonda, kafeste ya da sokakta oynayabilirsiniz. Volta'nın FIFA 20'nin en çok sevilen yeniliği olacağına şüphe yok.

'Muhtemelen en çok savunma konusu zorlayacak'

Oyuna gelirsek... FIFA, yeni versiyonunda 'futbol simulasyonu'na yakın olmayı tercih etmiş. Gerçekçiliği artırmak adına oyunda hissedilen bir yavaşlamaya gidilmiş. Topun ve oyuncuların fiziksel hareketleri de gerçeğe daha yakın olmuş. FIFA 19 ile arasında bu konuda ciddi bir değişim var. Alışmak zaman alabilir. Savunma yapmak artık çok daha zor. Daha doğrusu, süratli ve teknik oyuncuları durdurmak... Örneğin Hazard, Salah ya da Messi topla üzerinize gelirken hamle zamanlamasını ölçüp biçerek yapmanız şart. Aksi taktirde rahatça yanınızdan geçip gidiyor. Ve geçmiş oyunların aksine, savunma oyuncusunun onlara yetişmesi de söz konusu değil. Evet, böyle yetenekli oyuncuları gerçekte de durdurmak kolay değil. Ancak oyunda 'sürat'in önemi gereğinden fazla artmış. Oyunseverleri muhtemelen en çok savunma konusu zorlayacak. Gelecek geri bildirimlere göre bu konuda güncelleme yayınlanması yüksek ihtimal.

'Şut mekanikleri farklı'

'Tiki taka' oynamayı sevenler de FIFA 20'de zorlanabilir. Sadece pas tuşuna basarak ilerlemek artık daha zor. Oyuncunun isabetli pas atması için önce vücut açısını ayarlanamız gerek. Frikikten gol atmak biraz daha kolaylaşmış. Şut mekanikleri ise FIFA 19'a göre farklı. Oyunda özellikle tribün animasyonları fazlasıyla geliştirilmiş. Bu da gerçek maç atmosferini hissetmenizi sağlıyor. Gol atan oyuncunuz sevinmek için tribüne gittiğinde selfie çekmeye çalışan taraftarları da görüyorsunuz, sevincini doyasıya yaşayanları da...

'İlk kez oynadığınızda zorlanabilirsiniz'

Son dakikada ev sahibi ekibin attığı golde tribünlerin aşağıya doğru inmesi de gerçekten güzel. Şu bir gerçek, FIFA 20'yi ilk kez oynadığınızda zorlanabilirsiniz. Ancak oyuna alıştıkça ve güncellemelerle belli düzenlemeler yapıldıkça, FIFA 20'yi çok daha fazla sevme ihtimaliniz epey fazla.

FIFA 19'la dünya çapında 2.5 milyar Dolar'a yakın gelir elde eden Electronic Arts, FIFA 20'yle de turnayı gözünden vuracak gibi görünüyor.

Arda Erol



